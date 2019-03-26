وجاءت المحادثة بين النجم المصري ووالدته عبر تطبيق واتساب، بعد انتشار صور لصلاح مع بعض الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقضي صلاح فترة استراحة خلال التوقف الدولي، ولم يشارك مع منتخب بلاده بعد ضمان التأهل لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل.

ويظهر في محادثة واتساب التي نشرها صلاح، صورة أرسلتها له والدته وهو يحتضن إحدى المعجبات، مع تعليق لها يقول "ايه ده بنهار أبيض".

وأضافت والدة صلاح، تعليقا على الصورة وموجهة كلامها للنجم المصري: " لو أنا شوفت أبوك بيعمل كده هعمله خلع."

وتقبّل صلاح رسالة والدته بروح مرحة، ونشر صورة المحادثة مع بعض 4 رموز تعبيرية لوجه ضاحك.

ويعود ليفربول إلى منافسات الدوري يوم السبت المقبل، عندما يستضيف على ملعبه توتنهام الإنجليزي في مواجهة قوية.

ويواجه صلاح تحدي العودة إلى تسجيل الأهداف، بعد 7 مباريات خاضها مع الريدز في الدوري ودوري أبطال أوروبا دون أن يتمكن من هز الشباك.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة.