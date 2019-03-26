وينظم المعرض مكتبة الإسكندرية بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين. وتستمر أنشطة وفعاليات الدورة الحالية حتى السابع من أبريل.

وبجانب جناحه الزاخر بالإصدارات تقام الثلاثاء ندوة تتناول "جهود وإسهامات معهد المخطوطات العربية في الحفاظ على التراث العربي".

ويشمل برنامج معرض الإسكندرية للكتاب ندوات فكرية وأمسيات شعرية وعروضا سينمائية وورش حكي وفقرات موسيقية وفنية إضافة إلى إحياء بعض المناسبات التي تواكب فترة إقامة المعرض.

ومن أبرز الفعاليات ندوة في 29 مارس بعنوان "الصناعات الثقافية ودور مؤسسات المجتمع المدني في نجاحها" وأخرى في 30 مارس بعنوان "الجامع الأزهر في كتابات الرحالة" يتحدث فيها إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

ويحتفل المعرض بمرور 100 عام على ثورة 1919 بعدد من الندوات من بينها ندوة "فن الكاريكاتير وثورة 1919" التي يتحدث فيها الفنان التشكيلي محمد عبلة ورسام الكاريكاتير عمرو فهمي.

وتجمع أمسية شعرية عربية ينظمها المعرض في 28 مارس بين السوري أبو صهيب فواز واليمني زكريا الدهوه والعراقي عذاب الركابي والفلسطينية زينات أبو شاويش والمصري ربيع السايح.