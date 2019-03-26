ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على موقعها الإلكتروني، لحظات اقتحام الحافلة المياه التي غمرت الطريق، في حادث وقع السبت الماضي.

وراقب أشخاص امتنعوا عن دخول الطريق بسيارتهم، دخول الحافلة التي كانت تسير بسرعة 30 ميلا في الساعة، بركة المياه الضخمة، وسط ذهول من تصرف السائق الذي وصفته الصحيفة بـ"الأبله".

وعلقت الحافلة في وسط الطريق، ومالت إلى جانبها، وفقد السائق قدرته على التحكم بها.

وبعد ذلك، سارعت خدمات الإنقاذ في إسكس إلى الوصول إلى المكان، واستغرق الأمر نحو نصف الساعة من أجل إنقاذ السائق وراكب آخر كان معه من مياه الفيضانات.