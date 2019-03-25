وعلى الفور اتصل الشاب بشرطة المرور، التي طلبت منه أن يقفز على جانب الحاجز المعدني، وكان لحسن حظه، فبعد ثوان قليلة سحقت شاحنة كبيرة سيارته وسقط الشاب على جانب الطريق من هول الصدمة، ونجا بأعجوبة.

وكان الشاب، البالغ من العمر 18 عاما، قد استأجر السيارة الكهربائية، لكن بطاريتها نفدت من الطاقة، فاضطر إلى إيقافها للاتصال بشرطة المرور، بحسب التقارير.

والتقطت كاميرا مراقبة على الطريق السريع بين شانغهاي وكوميبنغ في مقاطعة زيجيانغ، اللحظة المثيرة لنجاة الشاب وسحق السيارة الصغيرة، ومن ثم انقلاب الشاحنة على جانبها.

وذكرت الشرطة أن الشاب كان يتصل بشرطة المرور لحظة وقوع الحادث الأربعاء الماضي بالقرب من مدينة جياكسينغ.

وأثناء المكالمة الهاتفية، التي استغرقت دقيقة واحدة فقط، نصح ضابط الشرطة الشاب أن يضيئ أنواع الطوارئ، وأن يضع جهاز مثلث الحوادث على بعد 150 مترا خلف السيارة المتوقفة على جانب الطريق كتحذير للسائقين.

ونصح ضابط الشرطة السائق بالابتعاد عن المكان وأن يذهب خلف الحاجز المعدني الواقي من الحوادث، وهو ما فعله قبل 5 ثوان من وقوع الحادث.

وفي تلك اللحظة، أظهر شريط الفيديو الشاحنة وهي تسحق السيارة المتوقفة، بينما قفز الشاب إلى ما بين الأشجار على جانب الطريق.

وحملت الشرطة سائق الشاحنة مسؤولية الحادث بالكامل، مشيرة إلى أنه كان يقود شاحنته طوال 7 ساعات من دون توقف قبل الحادث.

أما السائق الشاب، فكان قد حصل على رخصة القيادة حديثا، ويعتبر في مرحلة "تحت التدريب"، وتمنع القوانين أن يقود السيارة على الطرق من دون مرافق.

ولم يعرف ما إذا كان سيعاقب بموجب القوانين بسبب خرقه القانون.