فقد كشفت الشقيقتان التوأمان المتطابقان بريتني وبريانا وزوجاهما الشقيقان التوأمان المتطابقان جوش وجيرمي ساليرز عن نيتهما وتخطيطهما للحمل والولادة في اليوم نفسه، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وقال الأزواج المتطابقون، خلال برنامج وثائقي بعنوان "زواجنا من التوائم المزدوجة" الذي تبثه قناة تي إل سي، إنهم يريدون العيش معا وتأسيس عائلة كبيرة تحت سقف واحد.

وقال جيريمي إنه يريد أن يولد طفله وطفل شقيقه في نفس اليوم بالضبط، وأضاف موضحا "نريد أن يكون لدينا توأمان، ونريد أن يولدا في نفس اليوم".

وقالت بريتني إن أطفالهما سيكونون أشقاء جينيا، رغم أنهما سيكونون أبناء عمومة في الواقعة، لكن نظرا لتطابق جينات الأزواج والزوجات، فهذا يعني أن الأطفال سيكون لهم نفس الحمض النووي.

وشددت بريانا وبريتني على أن عدم خوض تجربة الحمل معا، وفي الوقت نفسه، سيكون أمرا "صعبا".

وجرت العادة أن ترتدي الشقيقتان التوأمان ملابس متشابهة، ناهيك عن أنهما تعملان محاميتين في شركة المحاماة نفسها، بالإضافة إلى أنهما تتشاركان في العادات ذاتها.