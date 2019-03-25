ويأتي هذا السباق في إطار موسم الشرقية، الذي يتضمن عشرات الفعاليات الترفيهية في جميع أنحاء المنطقة الشرقية من البلاد.

ومع نهاية كل كيلومتر، يتم رش ألوان معينة براقة على المشاركين، وفي نهاية السباق، يكون المشاركون قد تحولوا إلى لوحات بشرية ملونة وسط سعادة غامرة.

ويُطلق على مهرجان الألوان اسم "أسعد 5 كيلومترات على ظهر الكوكب"، وهو مبادرة تأسست في عام 2011، بهدف الجمع بين الناس وجعل العالم مكانًا أكثر سعادة وصحة، بحسب ما ورد على الموقع الرسمي للمشروع على الإنترنت.

وجرى تنظيم 1000 مناسبة مماثلة في 40 دولة في أنحاء العالم، واستمتع نحو 7 ملايين شخص بالمشاركة فيه، وفقا لما ذكره الموقع.

وقال المنظمون إن 10 آلاف و433 شخصا شاركوا في هذه الفعالية، وانبهر المشاركون من جميع الأعمار بالأجواء الاحتفالية.

وقالت السعودية في يناير إنها تتوقع ضخ مليارات الدولارات في قطاع ترفيه تدعمه الدولة، وتتطلع إلى عشرات الفعاليات الغربية، بما في ذلك لعبة كرة السلة للمحترفين في الدوري الأميركي ومنافسة ثيران على الطراز الإسباني.