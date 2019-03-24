وأظهرت كاميرات المراقبة الموضوعة في سوق يقع في منطقة بيرم باشا، القط وهو يهاجم المارة، خصوصا الرجال، في حين يمتنع عن إخافة النساء والأطفال.

كما هاجم القط كلبا ضخما، في حين نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام تركية، أن المارة تفاجأوا بالسلوك العدواني الغريب للقط.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية الواقعة في السوق، إن عدوانية القطة قد ترجع لإنجابها مؤخرا، وهو ما يبرر سلوكها لحماية صغارها.

ومع انتشار الفيديو على مواقع التواصل، علق متابعون تعليقات ساخرة، إذ وصف البعض القطة بـ"سوبركات"، في حين قال آخر "من المؤكد أنها لا ترى وإلا لما هاجمت الكلب"، بينما أشار أحدهم: "يبدو أن لها ثأرا مع الرجال وهو ما يفسر امتناعها عن مهاجمة النساء".

وتنتشر الكثير من القطط الضالة في مدينة إسطنبول، إذ يقدر عددها بحوالي 30 ألف.