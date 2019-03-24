الحادثة الغريبة وقعت على مدخل مدرسة في مدينة بيرمنغهام، وأمام التلاميذ الصغار، الذين روعهم المشهد الغريب من امرأتين، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فقد شوهدت مرأتان وهن يتبادلن اللكمات وشد الشعر، فيما يتوجه الأطفال إلى بوابة مدرسة أوفال الابتدائية في منطقة ياردلي بمدينة بيرمنغهام.

وقالت إحدى الأمهات في تصريح لبرنامج "بيرمنغهام مباشر" إن التلاميذ الصغار كانوا خائفين من الشجار بين المرأتين، مضيفة "باقي الأمهات كن واقفات وتراجع بعضهن وتركوا المرأتين تواجهان بعضهما بعضا".

وأوضحت المرأة أن الشجار عند مدخل المدرسة شمل تبادل اللكمات وشد الشعر والشتائم، مضيفة أن "المرأتين الغبيتين كانتا تتشاجران بعنف أمام الأطفال خارج المدرسة الابتدائية".

ولم يتوقف الشجار ببساطة، الأمر الذي استوجبت استدعاء الشرطة، لكن لم يتم اعتقال أي منهما.

وقالت شاهدة عيان أخرى إن واحدة من المرأتين كانت "ترطن بكلمات"، ثم ألقت بمعطفها قبل أن يندلع الشجار.

ورفضت المدرسة التعليق على الشجار بين الأمهات خارج جدرانها، واكتفت الشرطة بالقول إنه تم استدعاؤها في الساعة التاسعة وعشر دقائق صباحا.