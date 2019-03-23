ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، لا يزال كولين لي، الذي يبلغ من العمر 79 عاما، يمارس كرة القدم، حيث يشغل مركز حارس المرمى لفريقه المحلي نورثامبتون، الذي يشارك بدوري الهواة.

وقال لي الذي يشجع وولفرهامبتون: "أعشق الارتماء في المرمى والتصدي للكرات مثل المجنون. أعاني من التهاب المفاصل لكنني أشعر بالسعادة عندما أقوم بتصد جيد".

وقالت الصحيفة إن لي بدأ بلعب الكرة عندما كان يبلغ 6 أعوام فقط، ولم يتوقف منذ حينها، وهو يعمل الآن كسكرتير لثمان أندية للهواة ببلدته نورثامبتون، ومن بين الأندية ناديه الذي يلعب فيه بمركز الحارس، مما يجعله أكبر حارس مرمى في بريطانيا والعالم.

ويقول لي الذي سيبلغ عامه الـ80 هذا الصيف، أنه لم يتعرض لأي إصابة في مسيرته بالملاعب، مشيرا إلى أنه لا ينوي التوقف عن اللعب قريبا.