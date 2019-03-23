ونشرت صحيفة "صن" البريطانية، صورا لعدد من المنازل التي جرى تصميمها بصورة غريبة مثل شكل آلة البيانو أو التمساح والمرحاض.

ومن العقارات الغريبة، منزل في ألمانيا يبدو مقلوبا على سقفه، ومن الأمور الغريبة، أن إنشاءه لم يستغرق سوى أسابيع قليلة لكن بتكلفة وصلت إلى 200 ألف يورو.

ويصاب من ينظر إلى المنزل بالحيرة، وتظهر فيه أشياء متدلية كما لو أن البيت قد جرى قلبه بالفعل، لكنه منشأة عقار طبيعي وهو يضم غرفا ومطبخا وحماما.

وفي سنة 2008، تمت إقامة منزل بالكوديفوار على شكل تمساح من الخارج، أما الأمر المؤسف، فهو أن الفنان الذي تولى التصميم توفي قبل أشهر قليلة من اكتمال العمل.

ووسط نهر في صربيا، أقام عدد من الشباب منزلا خشبيا بسيطا على أعلى صخرة حتى يأخذوا قسطا من الراحة متى ما شعروا بالتعب.

وفي عام 2007، أقيم في الصين منزل على شكل آلة بيانو، وبجانبه مباشرة، تم وضع مدخل إلى المنزل على شكل آلة كمان.