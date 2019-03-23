وذكر موقع "برلمان"، أن الزوجة سكبت الماء الساخن بشدة على مناطق حساسة في جسم زوجها حين كان نائما، مساء الخميس.

وتم نقل الزوج إلى مستشفى "سانية الرمل" في المدينة، وما زال يرقد في قسم العناية المركزة من جراء إصابته بحروق من الدرجة الثانية.

في غضون ذلك، اعتقلت السلطات المرأة التي كانت في حالة من الغضب الشديد بسبب نية التعدد لدى زوجها.

وبموجب مدونة الأسرة التي جرى إقرارها في المغرب سنة 2004، يفرض القانون في البلاد عدة قيود على تعدد الزوجات.

ولا يستطيع الرجل المغربي أن يتزوج من ثانية إلا بعد موافقة محكمة من قضاء الأسرة، ويتوجب على الزوج أن يقدم سببا يدفعه إلى التعدد فضلا عن تأكيد قدرته المالية على الإعالة.