وأعلن جنبلاط نفوق "أوسكار" الذي شوهد إلى جواره في أكثر الأحيان، في تغريدة قائلا "يا أغلى صديق وداعا، يا أغلى رفيق وداعا، يا حبيبي يا أوسكار."

جاء إعلان جنبلاط، السياسي المستقل وزعيم الدروز في لبنان، فور اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في مقر إقامة السفير الأميركي قرب بيروت.

وعلى مدار الأعوام الماضية، رافق "أوسكار" - وهو من نوع "شار بي" - جنبلاط حتى عندما كان يجتمع مع مسؤولين بارزين، سواء في بيته ببيروت أو في قصره الكائن على قمة جبل في قرية المختارة.

وخلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "النهار" عام 2014، قال جنبلاط إنه وكلبه "أوسكار" الذي كان عمره 10 سنوات آنذاك، "يكبران في العمر سويا".