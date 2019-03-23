جلسة البرلمان غير العادية الجمعة شهدت تصويتا 74 صوتا بنعم مقابل صفر أصوات بلا على قرار بتعليق أنشطة تلك الأماكن حتى تتم الموافقة على مسودة قانون وضعتها الحكومة خلال 30 يوما. ولم يوضح ما سيغيره القانون الجديد.

عبد الله حوتي، النائب من حزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو والذي اقترح القرار، قال إن "ألعاب المراهنات اجتذبت المواطنين ولا أحد أصبح غنيا من أعمال متاجر المراهنات."

في 2018، حصلت الجمارك على 16 مليون يورو (18 مليون دولار) من معدات استوردت لصالح كازينوهات القمار ومتاجر المراهنات.

بعد أن أغلقت ألبانيا المجاورة كل كازينوهات القمار ومتاجر المراهنات العام الماضي، انتقل معظمها إلى كوسوفو.