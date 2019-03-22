وأظهر مقطع فيديو جرى نشره في "فيسبوك"، رجلا مختصا في التعامل مع الزواحف الخطيرة، وهو يسحب عدة ثعابين من أسفل بيت في ولاية تكساس.

ويظهر ناثان هاوكينغ، وهو يمد عصا معدنية طويلة صوب الثعبان، وعند الاقتراب منه يفتح ملقطا، ويقوم بسحب الثعبان تلو الآخر.

وفي غضون دقائق قليلة، تمكن الرجل من القبض على عدة أفاع، وهو ما أثار ذهولا كبيرا وسط المعلقين على الواقعة على موقع التواصل.

وبحسب موقع "bgr"، فإن الخبير الأميركي المثير للدهشة نجح في إخراج 88 ثعبانا من أحد البيوت، ويقول إن القيام بهذه العملية بات مجرد روتين بالنسبة له.

وتعتمد تقنية هاوكينز على سحب كل ثعبان بهدوء شديد، حتى لا تؤدي العملية إلى إثارة الثعابين الأخرى.

وتقدم شركة "بيغ كانتري" التي يملكها الرجل وزوجته، خدمات إخراج الثعابين من البيوت، ويقول عدد من الزبائن إنهم تخلصوا من الحيوانات الضارة بشكل سريع.