وكان محام مصري تقدم ببلاغ ضد شيرين يتهمها فيه "بالتطاول على مصر"، بسبب تصريح أدلت به أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين، حيث قالت إنها" تستطيع أن تتحدث بحرية الآن لأن من يتحدث في مصر يتم القبض عليه".

وبناء على ذلك، قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، وقف شيرين (38 عاما) عن الغناء وإحالتها للتحقيق الأربعاء المقبل.

وقالت النقابة، في بيان لها، نشرته صحيفة "المصري اليوم"، إن التصريحات المنسوبة للمطربة "تضر بالأمن القومي".

وكانت شيرين عبد الوهاب تعرضت لبلاغات مشابهة سابقة بعد تصريحات مثيرة للجدل عن مياه النيل الملوثة، وقولها "إنها خسارة في مصر".