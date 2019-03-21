وتعتبر حياة نجوم الغناء والتمثيل صعبة، بسبب مواعيد عملهم غير الثابتة، والساعات الطويلة التي يمضونها بعيدا عن عائلاتهم، مما جعل لكل منهم طريقته الخاصة في الاحتفال بعيد الأم.

وفي هذه المناسبة، قال الممثل المصري حسن الرداد، إن عيد الأم بالنسبة له هو بمثابة "عيد قومي"، كونه مقرب جدا من والدته.

وقال لموقع "سكاي نيوز عربية": "أنا وأمي مقربين من بعضنا البعض للغاية، وهي أهم شخص في حياتي، لذا لا بد من أن أحتفل معها بهذه المناسبة مهما كنت مشغولا".

وأضاف: "اعتدت في كل سنة أن أفاجئها بطريقة ما خلال هذا اليوم، وأن أحرص على شراء هدية مميزة، تعكس جزءا صغيرا من حبي وتقديري لها".

"عيد في الغربة"

من جانبه، اضطر الممثل الأردني إياد نصار أن يمضي عيد الأم بعيدا عن والدته، كونه مقيم في القاهرة، بينما تعيش هي في الأردن.

وقال في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "للأسف لم أكن قادرا على التواجد مع والدتي في هذا اليوم، لكنني حريص بالتأكيد على التحدث معها ومعايدتها عبر الهاتف".

وتابع: "بالرغم من أنني مطمئن لوجود إخوتي مع أمي بشكل دائم، فإنه لا بد من أن يكون لي أحاديث هاتفية يومية معها.. وأتمنى بالفعل أن أزورها قريبا، بعد انتهاء هذه الفترة التي أخضع فيها لضغط عمل كبير".

"أنا الهدية"

أما المغني والموزع المصري حسام حبيب، فرد ممازحا على سؤال "سكاي نيوز عربية" بشأن طقوسه في هذا اليوم، وقال: "ما أفعله هو أنني أزور أمي!.. لكنني لم أحضر لها هدية حتى الآن".

وأضاف: "سألتها ما هي الهدية التي تريدين الحصول عليها بهذه المناسبة، فقالت لي أن أحضر ما أشاء، لذا سأحضر نفسي وأذهب لزيارتها".

وعاد حبيب للتحدث بجدية، مستطردا: "أنا حريص على الاحتفال بهذا اليوم مع والدتي وزوجتي (المغنية شيرين عبد الوهاب) وحماتي".

وتابع: "سأذهب أنا وشيرين لزيارة والدتينا والاحتفال معهما بهذا العيد، وسأعمل جاهدا على اختيار الهدية المناسبة".