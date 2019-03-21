وأقيم هذا الحدث المثير للجدل خلال معرض سيبيريا للطاقة، وهو معرض رياضي شهير عقد يومي 16 و17 مارس الجاري، وفق ما ذكر موقع "أوديتي سنترال"، الخميس.

وأقيمت منافسة مماثلة في العام الماضي، في العاصمة الروسية موسكو، لكنها لم تضم سوى الرياضيين المحترفين الذين يتنافسون على لقب غير رسمي.

لكن هذه المرة، قرر المنظمون منح الهواة فرصة لإثبات أنفسهم، إذ تمت دعوة أي شخص يرغب في المشاركة في الصفع. وكان معظم المشاركين من الشباب الذي قرروا تجربة شيء جديد.

ولا تزال قواعد بطولة الصفع للهواة غير واضحة إلى حد كبير، لكن يعتبر اللاعب مهزوما إذ سقط أو ترنح من أول لطمة، وفي حال استمر اللاعبان واقفين بعد كل 3 لطمات يعلن الحكم الفائز بناء على قوة الضربة.

وعلى الرغم من أن الصفع على الوجه ليس رياضة رسمية حتى الآن، فإن المسابقة لديها بعض القواعد البسيطة.

فلا يُسمح للمشاركين بالضرب إلا بالأصابع وراحة اليد، لتجنب التسبب بإصابات خطيرة. كما يحظر على المشاركين استهداف منطقتي الأذنين أو العينين.