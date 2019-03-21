وقال المصدر إن جيني هيلمان كانت في نزهة سيرا على الأقدام بالقرب من منزلها الواقع في مدينة بالانديان بولاية كوينزلاند الأسترالية، مضيفا أنها صادفت ثعبانين طويلين يتصارعان بطريقة مرعبة.

وتابع "لم تصدق هيلمان ما كانت تراه، فقامت بسحب هاتفها وشرعت في تسجيل المعركة بين الخصمين".

ويظهر المقطع ثعبانا بني اللون يمسك "بقبضة من حديد" بثعبان يجمع لون جلده بين الأحمر والأسود. وحاول الأخير بشتى الطرق الإفلات من الثعبان البني، عن طريق لدغه وغرس أنيابه في جسمه، لكنه فشل في نهاية المطاف.

ونشرت المرأة الفيديو على حسابها في فيسبوك، ولاقى انتشارا واسعا على المواقع الاجتماعية.

ولم يعرف كيف انتهت المواجهة، لكن صحيفة "ديلي ميل" وصفتها بـ"المعركة التي انتهت بالموت".