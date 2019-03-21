ويصل ثمن المفتاح الذي يأتي على شكل سوار إلى 211500 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 281 ألف دولار تقريبا، وهو مرصع بالألماس ومصنوع من "نجم" يزيد عمره عن 4.9 مليارات عام، ويمكن استخدامه في فتح السيارات الفخمة مثل فيراري ولمبرغيني ورولز رويس.

ويعادل ثمن المفتاح S177 Full Meteorite الذي تنتجه شركة "سينتوريون" سعر منزل في بريطانيا، بحسب مؤشر البيوت البريطاني.

وكانت الشركة قد عرضت سابقا نماذج مشابهة للمفتاح، لكنها مصنوعة من نيازك سقطت في أفريقيا، وقد بيعت كلها، الأمر الذي جعلها تفكر بمنتج أكثر فخامة، حسب ما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وبحسب مصنعي المفتاح، فإن صناعة الواحد منها يستغرق 70 ساعة عمل، وسيتوفر ابتداء من شهر يونيو المقبل، حيث يمكن حجز موعد للمعاينة في صالة الشركة بلندن.