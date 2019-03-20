وطورت هذه الصلصة الحارة الجديدة بحيث يحاكي ألمها لدغة العنكبوت السام، وتحديدا "التارانتولا"، الذي تسبب لدغته تشنجات قوية في عضلات الجسم، وآلاما حادة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن شركة Venomtech التي تتخذ من كنت الواقعة جنوب شرقي بريطانيا، مقرا لها، هي من تقف وراء هذا النوع من الصلصة.

وبحسب وكالة المعايير الغذائية البريطانية، فإن الصلصة لا تحتوي أي سموم عناكب طبيعية، حيث استبدلت بأخرى صناعية لا تقتل الإنسان.

ويقول القائمون على فكرة الصلصلة بأنها وسيلة لجعل المستهلكين يتذوقون سم العناكب بشكل غير مؤذ، وجعلهم يشعرون بحرارة مماثلة كتلك التي تنجم عن اللدغات.

وتتوفر الصلصة لمن يجرؤ على تجربتها للبيع عبر الإنترنت مقابل 6.5 جنيهات إسترلينية، أي ما يعادل 8.6 دولارات أميركية.