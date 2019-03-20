وأظهرت لقطات فيديو رجل الإطفاء وهو يتدلى من حبل تم تثبيته على سطح مبنى، قبل أن يقترب من الفتاة وينقذها بحركة خاطفة.

وقام الرجل الشجاع بركل الفتاة بقدمه، ودفعها إلى داخل الشرفة، لينقذ بذلك حياتها.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر" تحت وسم (EverydayHero#).

ولم تعلق السلطات الصينية على الحادثة، أو الدوافع التي جعلت المراهقة تقدم على الانتحار، وفقا لصحيفة "تشاينا دايلي".

وتعد معدلات الانتحار في الصين بين المراهقين واحدة من أعلى المعدلات في العالم، وفقا لأرقام رسمية صادرة عن سلطات البلاد.