وانطلقت أقوى المراهنات بشأن الاسم، حيث يتصدر اسم "آرثر" توقعات مؤسسة وليام هيل للمراهنات في حالة كان الرضيع صبيا، أما إذا كانت فتاة فإن كثيرين يتوقعون أن يختار دوق ودوقة ساسكس اسم الأميرة الراحلة ديانا، والدة هاري.



وقال روبرت آدامز، المتحدث باسم وليام هيل "اسم ديانا مرشح بنسبة عشرة إلى واحد. ليست هناك مفاجآت... لكن هناك توجها في الآونة الأخيرة لاسم فيكتوريا بنسبة عشرة إلى واحد أيضا لأن الناس يحبونه".

وفي أكتوبر، أعلن هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وميغان أنهما ينتظران ولادة طفلهما الأول في الربيع.

وفي يناير، قالت ميغان لمحبيها إنها في الشهر السادس من الحمل، مضيفة أنها وهاري لا يعلمان جنس الجنين.

وأظهرت رهانات مؤسسة وليام هيل هذا الأسبوع أن معظم التكهنات تذهب إلى أنها فتاة.

وقالت كيتي بيليس، مديرة العلاقات الإعلامية في مؤسسة بيتفير للمراهنات، إن كثيرين يراهنون على أنها فتاة والاسم المفضل هو ديانا بنسبة خمسة إلى واحد.

وأضافت أن خيارا آخر للاسم هو أليس، وهو اسم كانت التكهنات تشير إلى أنه كان اسما مطروحا عندما كانت كيت زوجة الأمير وليام شقيق هاري حبلى العام الماضي، إلا أنها وضعت صبيا وأطلقا عليه اسم لويس.

وقالت بيليس "يشعر المراهنون بأنه سيكون هناك أليس في العائلة المالكة يوما، ما ومن ثم نرى اهتماما كبيرا بهذا الاسم أيضا".

وكانت والدة الأمير فيليب جد هاري تدعى أليس.