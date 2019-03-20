وسألت مديرة الجلسة وزير الخارجية الأميركي، خلال القمة في ولاية كنساس غربي الولايات المتحدة: "إلى متى تخطط للبقاء في منصبك وزيرا للخارجية"؟

وقبل الإجابة على السؤال، ضحك بومبيو وقال: "سأبقى في منصبي إلى أن يقرر الرئيس ترامب إقالتي بتغريدة على تويتر"، وسط ضحكات وتصفيق من الحاضرين.

وكان الرئيس الأميركي قد أقال وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون من خلال تغريدة على حسابه في تويتر، بينما كان الأخير في مهمة عمل، وعلم بالاستقالة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرح بومبيو في فبراير الماضي، أنه يفضل عدم الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ العام المقبل، وأن يبقى في منصبه وزيرا للخارجية.