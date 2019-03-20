وفي حالة المولود الجديد هاري، لم يكن قرأ أو عرف شيئا عن سوبرمان، لكن ما حمله الأطباء بعد ولادته بواسطة عملية قيصرية، فعل شيئا مثلما يفعله الرجل الخارق سوبرمان عندما يريد التحليق في السماء.

والحال هنا أن "هاري" اتخذ وضعية الانطلاق الشهير إلى الفضاء بعدما خرج من رحم أمه سالما، تماما كانطلاق سوبرمان.

ولكن يبدو أن ملامح هاري كانت تحمل بعض ملامح الغضب، ولم يعرف السبب، فهل لأنه جاء عن طريق ولادة قيصرية أم بسبب اضطراره إلى الانطلاق إلى الحياة وفضاء آخر غير رحم أمه.

الصورة للطفل الخارق أو "سوبركيد" التقطها والده مباشرة بعد ولادته بواسطة عملية قيصرية بسبب وزنه الكبير نسبيا حيث بلغ وزنه لحظة ولادته 4 كيلوغرامات.

وعلقت والدته بري جيسكا، وهي من مقاطعة نيو ساوث ويلز في أستراليا، على الصورة قائلة "دخول سوبرمان الصغير".

وأضافت "لقد كانت تجربة سوريالية أن ترى هاري بعد ولادته مباشرة بملامح وجهه لأول مرة"، بحسب ما ذكرت صحيفة ميل أونلاين البريطانية.

وفي الواقع، فقد ولد هاري قبل 7 سنوات، لكن والدته عثر على الصورة مؤخرا وقررت نشرها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت جيسكا إلى أنه حتى ابنها الثاني جاك ولد بعملية قيصرية