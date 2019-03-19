وبعد حقنها المزيج في الوريد مباشرة، شعرت السيدة التي تدعى تسنغ بحمى وبحكة شديدة، ونقلت إلى المستشفى في مدينة تشنتشو بمقاطعة هونان، وفق ما ذكر موقع "شياو شيانغ مورنينغ" الصيني.

وأُدخلت تسنغ بعدها إلى المستشفى التابع لجامعة شيانغنان، حيث وضعت تحت العناية المركزة، ووجد الطبيب أنها تعاني من التهاب شديد وأضرار في القلب والكلى والكبد.

وعمد الأطباء إلى "تنظيف دمها" وذلك بغسل كلتيها، وإعطائها مضادات حيوية، وموانع تخثر، مما ساعدها على التحسن.

ووفق رواية المستشفى، فقد استبدلت تسنغ المحلول الذي حقنت به بآخر يحتوي على العصير، وقد صرحت لاحقا أنها اتبعت وصفة شعبية بديلة اعتقادا منها أن تسريع وصول الفاكهة للدم مباشرة أفضل من تناولها.