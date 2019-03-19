وعلّق سعد على الصورة قائلا: "الأول كان طيب ورائع في التصوير مايك تايسون، واللي جاي.....؟"

كذلك نشر الممثل المصري على حسابه الرسمي في فيسبوك منشورا قال فيه: "حملة فرعون دخلت في الجد قوي.. كان رائع مايك تايسون واللي جاي إن شاء الله مفاجأة جامدة، دعواتكم".

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "فرعون" التي يجسدها سعد، والذي يتزوج من سورية وينجب منها ابنا.

ويكتشف "فرعون" أن زوجته التي هربت إلى سوريا مع ابنه قد اختُطفت من قبل "فرانك" الذي يؤدي دوره تايسون، ليقرر الأول القيام بعملية حافلة بالأحداث المثيرة لتحرير ابنه.

ويلعب دور البطولة إلى جانب كل من تايسون وسعد، روبي وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير وعدد من النجوم.

وكان تايسون قد وصل إلى مصر السبت برفقة زوجته، حيث زار عددا من المعالم الأثرية في البلاد، والتقط صورا تذكارية.