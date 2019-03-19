والتقط سانتيري أوكسانين صورة "القرد الغاضب" في حديقة الحيوانات في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ووصف اللقطة بأنها غريبة، كون القرد يمتلك عضلات كبيرة، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضاف أوكسانين: "كانت باقي القردة خائفة منه، بدا كما لو أنه يستعد للمشاركة في بطولة لكمال الأجسام".

وتعيش هذه النوعية من القردة، المعروفة باسم "ساكي"، معظم أوقاتها على الأشجار ونادرا ما تنزل إلى الأرض، مما يجعلها تتمتع ببنية قوية.

ويتم تمييز جنس هذا النوع من القردة بناء على لون الوجه، إذ يكون عند الإناث بني اللون، بينما يتمتع الذكور بوجه أبيض.

وتفنن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في التعليق على الصورة التي انتشرت عبر الإنترنت، إذ قال أحدهم: "من الأفضل له ترك حديقة الحيوان ودخول عالم المصارعة"، بينما ذكر آخر: "يبدو أن الحديقة لا تبخل على حيواناتها بالمكملات الغذائية وخصوصا البروتينات".