وأظهرت لقطات من كاميرا مراقبة اللحظة الدرامية التي اندفعت فيها أفعى الكوبرا من سط الأعشاب باتجاه الشارع الأحادي مباشرة نحو الدراجة الهوائية والشخصان على متنها.

وسرعان ما لفت "الأفعى الغاضبة"، على ما يبدو، نفسها حول إطار الدراجة الهوائية، مما تسبب بفزع سائق الدراجة ومن معه.

وسارع الراكبان إلى القفز عن الدراجة والفرار مبتعدين عنها، دون أن يصابا بأذى، وفق ما أظهرت لقطات الفيديو، وتركا الأفعى تحاول تحرير نفسها من العجلة الأمامية للدراجة بعد أن علقت بين قضبانها الشعاعية.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد وقعت الحادثة على الطريق في تيلانغانا بجنوب الهند.

يشار إلى أن الأفعى من فصيلة الكوبرا الهندية، وهي من الأفاعي القاتلة بسبب سميتها العالية، وتقتل سنويا نحو 10 آلاف شخص، بحسب صحيفة هندوستان تايمز.

ويتراوح طول الكوبرا الهندية البالغة بين 1.5 متر و2.5 متر، وتتغذى أساسا على القوارض.



