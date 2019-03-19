وقالت الناطقة باسم قائد الشرطة في مقاطعة سان ماتيو، روزماري بلانكسواد، الإثنين، إن توليدو تم توقيفه مساء الأحد قرب مطعم على مقربة من مدينة منلو بارك في خليج سان فرانسيسكو.

وتم الإفراج عن توليدو صباح الإثنين، كما جرى اسقاط الاتهام بحقه، إذ جرت العادة أن يتم التعامل مع من يشتبه في ضلوعهم في حالات سكر علني على هذا النحو.



وكانت السلطات البيروفية عرضت مكافأة قدرها 30 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى توقيف توليدو.

وقالت بلانكسواد إن مسؤولي الإنتربول أبلغوا شرطة كاليفورنيا بأنهم غير مهتمين بتوقيف أو ترحيل توليدو حاليا.



واتهم الادعاء البيروفي توليدو بتقاضي 20 مليون دولار في شكل رشى من شركة البناء البرازيلية "أودبريشت"، الاتهام الذي ينفيه الرئيس الأسبق.