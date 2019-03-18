واشتهر ديل عام 1962 بموسيقى (ميسيرلو) الناجحة التي استخدمت في الفيلم الشهير (بالب فيكشن).

ويعتبر ديل على نطاق واسع مبتكر موسيقى الأمواج وكان له تأثير على العشرات من الفرق وعازفي الغيتار المعروفين ومن بينهم جيمي هندريكس وإيدي فان هالن وفريق (ذا بيتش بويز).

ورغم المتاعب الصحية التي ألمت به خلال كل حفل شارك ديل في حفلات موسيقية هذا العام مع ابنه عازف الغيتار والطبول جيمي ديل.

وكثيرا ما قال ديل إنه واصل العزف لأنه يريد "أن يموت على المسرح"، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال ديل أيضا في مقابلات إنه بحاجة أيضا لكسب 3000 دولار في الشهر لدفع تكاليف طبية لا يشملها التأمين بعد أن أصيب بالسرطان والسكري ومشاكل في الظهر، كما أشار إلى أنه يود إلهام من يمرون بفترات صعبة.

وقال ديل إن المعجبين بموسيقاه من رواد الشواطئ منحوه لقب "ملك غيتار موسيقى الأمواج" ويرى كثيرون أن أسلوبه القوي السريع في العزف ألهم موسيقى الهيفي ميتال.

وقدم ديل مع فريق (ديل-تونز) أغنيات ناجحة أخرى من بينها (ليتس جو تريبين) و(مستر إليمينيتور) كما اشتهر بأغنية (ميسيرلو) ذات الإيقاع السريع التي أعاد من خلالها تقديم أغنية شعبية تعود أصولها إلى اليونان ومنطقة الشرق الأوسط.

واستخدم المخرج الشهير كوينتين تارانتينو الأغنية في فيلمه (بالب فيكشن) لتصعيد الأحداث دراميا كما استخدمت الأغنية في أفلام وإعلانات تلفزيونية وألعاب فيديو أخرى كثيرة.

من أصول لبنانية

وولد ديل في الرابع من مايو 1937، واسمه الحقيقي ريتشارد منصور، لأم بولندية وأب لبناني في مدينة بوسطن وتميز منذ سن مبكرة في العزف على عدد من الآلات الموسيقية. وانتقلت الأسرة إلى جنوب كاليفورنيا حيث قضى ديل فترة المراهقة وأصبح مولعا بركوب الأمواج.

وقال ديل في مقابلة مع صحيفة (بالتيمور صن) "ما كنت أحاول فعله هو تقليد صوت المحيط. عندما كنت أركب الأمواج كنت أشعر بهذا الصوت المدوي. كان أشبه بالصراخ وصوت النمر. وعندما بدأت العزف على الجيتار حاولت تقليد هذا الصوت الرخيم القوي".

وظل ديل يربي أسودا ونمورا في قصره لسنوات عديدة ولم يكن يشرب الخمر ولم يدخن السجائر ولا المخدرات.

وشخص الأطباء إصابة ديل بسرطان المستقيم عام 1966 وعاود المرض مهاجمته عام 2008 كما أصيب بمشاكل في الكلى لكنه لم يتوقف عن العزف.