ومن بين الجوانب التي تناولتها الوثائق، "حياة المجون" التي كان إل تشابو يعيشها، وكذلك بعضا من معتقداته، خصوصا فيما يتعلق بالأطباق الطائرة، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وكان إل تشابو قد أدين الشهر الماضي بتهم مختلفة أبرزها تهريب المخدرات، بعد محاكمة ماراثونية وشهادات متعاونين مثل مساعده أليكس سيفوينتس.

وقالت الصحيفة، إن العلاقة بين إل تشابو وسيفوينتس، تعززت وازدهرت بسبب الاهتمامات المشتركة بينهما، خصوصا فيما يتعلق باغتصاب الفتيات القصر، بحسب ما أفاد محامو الادعاء العام في وثائق المحكمة.

وخلال المحاكمة، استجوب محامو إل تشابو سيفوينتس بشأن قيام تاجر المخدرات بتخدير فتيات بعمر 13 سنة، حتى يتمكن من اغتصابهن.

وبحسب الوثائق، فقد حاول سيفوينتس في شهادته التقليل من مشاركته في الأنشطة الجنسية التي شكلت أساس العلاقة بينه وبين إل تشابو.

من جانبه، أنكر إل تشابو قيامه بإجبار القصر على تعاطي المخدرات قبل اغتصابهن.

وإلى جانب الاهتمام المشترك باغتصاب الفتيات القصر، ظهرت اهتمامات أخرى غريبة بين إل تشابو ومساعده، مثل الجمعيات السرية كالماسونية أو خيالية مثل الاعتقاد بوجود الأطباق الطائرة والمجرات الأخرى، وفكرة نهاية العالم عام 2012، كما كان الشخصان يؤمنان بالسحر والتنجيم.