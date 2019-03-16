وافتتحت الفرقة عرضها بأغنية "كان نوت ستوب" من الألبوم الصادرعام 2002 "باي ذا واي"، وتلتها أغنية "كاليفورنكيشن" و"داركنيسيسيتيز" وغيرها من الأغاني.

وروجت للحفل الموسيقي الذي أقيم في ظل إجراءات أمنية مشددة، وزارة السياحة المصرية التي تحاول إعادة البلاد إلى الخريطة كوجهة رئيسية بعد انتفاضة عام 2011 وسنوات من الاضطرابات اللاحقة التي أبعدت الكثير من الزوار.

وقالت المشاهدة كريستينا روبرتسون من ماديسون بولاية ويسكونسن والتي تركت خمسة أطفال في بلدها للقيام بهذه الرحلة "بذلت الكثير للوصول إلى هنا، لكن الأمر يستحق بالقطع كل هذا".

وأضافت "كنت أرغب دائما في القدوم إلى مصر، وأردت دائما رؤية الأهرامات، إنه أمر مذهل، إنه حلم، وأيضا رؤية ريد هوت تشيلي بيبرز هنا، فريقي المفضل في كل الأوقات".

وينضم المغني أنتوني كيديس وعازف الجيتار مايكل "فلي" بالزاري وعازف الإيقاع تشاد سميث، أعضاء فرقة ريد هوت تشيلي بيبرز، إلى نظرائهم في فرقة "ذا غريتفول ديد" وفرقة سكوربيونز وكذلك المغني فرانك سيناترا الذين قدموا عروضا عند إحدى عجائب الدنيا السبع.

وهذا أول حفل دولي يقام في هذا المكان التاريخي منذ حفل عازف البيانو ياني في عام 2015.

وقال منظم الحفل كريم الشيتي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو، إن مشاهدين من 67 دولة حضروا الحفل.

وقال الشيتي "أعتقد أنه توجد قاعدة كبيرة من المعجبين في مصر وأعتقد أنه من أجل ما نحاول تحقيقه هنا اليوم، وهو الترويج للسياحة في مصر، كنا بحاجة إلى فرقة بهذا المستوى وهذا التأثير".

وباعت فرقة ريد هوت تشيلي بيبرز أكثر من 60 مليون ألبوم وفازت بستة جوائز غرامي ودخلت قاعة مشاهير الروك آند رول في عام 2012.

وتقوم الفرقة حاليا بجولة حول العالم وتعمل على إكمال ألبومها الثاني عشر بعد إصدارها في 2016 ألبوم "ذا غيت واي".