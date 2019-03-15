ونشرت صديقة رونالدو، جورجينا رودريغيز، فيديو على حسابها الشخصي بتطبيق إنستغرام يظهر فيه "الدون" وهو يداعب ابنته بالكرة، التي حصل عليها بعد المباراة إثر تسجيله الهاتريك في مرمى أتليتيكو مدريد.

وأظهر الفيديو رونالدو برفقة ابنته وهي تضحك خلال مداعبته لها بالكرة داخل منزلهم في مدينة تورينو الإيطالية.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رونالدو، تعهد لأفراد عائلته وأصدقائه، قبل مباراته ضد أتلتيكو مدريد، بأن يسجل ثلاثة أهداف لصالح فريقه يوفنتوس، وهذا ما حدث بالفعل.

ورصدت عدسات الكاميرا صديقة رونالدو غير قادرة على حبس دموعها عند مشاهدة النجم البرتغالي يحتفل بهدفه الثالثة في مرمى أتلتيكو مدريد، والذي قاد فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وردّ أفضل لاعب في العالم 5 مرات جزءا من الاستثمار الهائل، الذي وضعه فريق مدينة تورينو، الباحث عن لقب ثالث في تاريخه وأول منذ 1996، وذلك لخسارته النهائي 5 مرات بينها مرتان في الأعوام الأربع الأخيرة ضد قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.

ورفع رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد، والذي يأمل في حصد اللقب للمرة السادسة مع 3 فرق مختلفة بعدما توج أيضا مع مانشستر يونايتد سابقا، رصيده إلى 25 هدفا في 33 مباراة في كل المسابقات أمام أتليتيكو.

وقال رونالدو: "لهذا السبب ضمني يوفنتوس حتى أساعد الفريق على القيام بأشياء لم يسبق أن فعلها. هذه العقلية المطلوبة للفوز بدوري أبطال أوروبا".