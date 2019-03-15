وجرى تصوير الفيديو الأسبوع الماضي أثناء رحلة استكشافية قبالة سواحل كيب تاون في جنوب أفريقيا.

ونشر المقطع على حساب المصور ستيف وودز في إنستغرام، وحظي بنسبة مشاهدة كبيرة وإعجابات عديدة.

وبدا عالم البحار كيفن شميت في حالة سكون خائفا في البداية مع اقتراب سمكة القرش منه، حيث رفض التحرك خوفا من إثارة غضبها.

لكن الأمور ازدادت ودية بعد وصولها إليه، حيث اقتربت منه بكل عفوية ومنحته ما يبدو أنها "قبلة" على رأسه.

وقال شميت في وقت لاحق "كانت لحظة من ذهب لن أنساها إلى الأبد".

وأضاف "كنا على بعد 34 كيلومترا من جنوب غرب كيب بوينت، حيث قضينا أكثر من ساعة وسط المياه مع نحو 7 أسماك قرش".

وتابع "الهدف من الفيديو إظهار الوجه الجميل لأسماك القرش.. لأنه غالبا ما يتم تصويرها في ظروف سلبية لا تعكس سلوكها الحقيقي".