وضمت القائمة، المؤلفة من 13 كتابا، المجموعة القصصية "نكات للمسلحين" للفلسطيني - الإيسلندي مازن معروف، التي ترجمها البريطاني جوناثان رايت إلى الإنجليزية.

وسبق لهذه المجموعة القصصية أن توجت عام 2016 بجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في الكويت.

وشملت القائمة رواية "سيدات القمر" للكاتبة العمانية جوخة الحارثي، وتمت ترجمتها إلى الإنجليزية من قبل المؤلفة والأكاديمية الأمريكية مارلينبوث بعنوان "كريستال باديز".

وأورد بيان على الموقع الرسمي للجائزة، أن لجنة التحكيم تلقت 108 أعمال هذا العام.

وتشكلت لجنة التحكيم من 5 شخصيات برئاسة المؤرخة البريطانية بيتاني هيوز، وعضوية الصحفية والمترجمة الأمريكية مورين فريلي، وأستاذة الفلسفة البريطانية أنجي هوبز، والروائي النيجيري إلنا ثانجون والكاتب الهندي بانكاج ميشرا.

وتُمنح الجائزة سنويا لعمل واحد مترجم إلى الإنجليزية ومنشورفي بريطانيا أو أيرلندا، ويتقاسم المؤلف الأصلي والمترجم القيمة المالية للجائزة وقدرها 50 ألف جنيه إسترليني.

وتعلن الجائزة قائمتها القصيرة المكونة من 6 كتب في التاسع من أبريل بينما تكشف النقاب عن اسم العمل الفائز في 21 مايو.