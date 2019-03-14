وخلال الحفل الذي أقيم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض كرم المعرض الممثل خليل الرواف والمخرج سعد الفريح والمخرج إبراهيم القاضي والممثل والمخرج سعد خضر والمخرج عبد الله المحيسن والمخرجة هيفاء المنصور والممثل إبراهيم الحساوي.

كما كرم المعرض في الافتتاح الرسمي الفائزين بجائزة الكتاب لهذا العام في فروع الكتب الدينية والاجتماعية القانونية، والتربوية والنفسية، والدراسات اللغوية والنقدية، والسرد، والشعر.

يقام المعرض تحت شعار "الكتاب بوابة المستقبل" بمشاركة نحو 900 دار نشر وتوكيل ومؤسسة أهلية وحكومية من 30 دولة، تقدم نصف مليون عنوان كتاب في شتى مجالات الفنون والآداب والمعرفة.

ويشمل البرنامج أكثر من 200 فعالية من بينها 62 محاضرة وندوة وأربعة عروض مسرحية و18 عرضا سينمائيا و29 ورشة عمل.

وتحل مملكة البحرين ضيف شرف المعرض بعد أن كانت السعودية ضيف شرف معرض البحرين الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشرة عام 2018.

ويبدأ المعرض في استقبال الزائرين من يوم الخميس وحتى 23 مارس.