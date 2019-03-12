وكان يائير نتانياهو سافر برفقة والديه سارة وبنيامين إلى البرازيل نهاية ديسمبر الماضي، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو.

وقبل ذهابهم إلى البرازيل، أكد مكتب رئيس الوزراء أن نفقات نتانياهو ستتحملها العائلة "من جيبها الخاص"، حسبما ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

ومع ذلك، فإن تكاليف الفندق الذي كان يقيم فيه يائير، وتصل قيمتها إلى 2925 دولارا، لم تدفع حتى الآن، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ولجأ الفندق إلى مراسلة وزارة الخارجية الإسرائيلية التي قالت إنها لن تسدد التكاليف، لأنه لا يوجد بروتوكول دفع يغطي نفقات أفراد عائلات ممثلي الدولة الرسميين.

بينما قال مكتب رئيس الوزراء إن طلب الدفع "تم استلامه قبل بضعة أيام"، وستدفعه عائلة نتانياهو "كما هي العادة".

ويخوض رئيس الوزراء نتانياهو حاليا معركة قانونية شرسة للسماح له بقبول أموال من المؤيدين الأثرياء، لتغطية نفقات فريق الدفاع القانوني التابع له، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه في مزاعم فساد ينظرها القضاء.