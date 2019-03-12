فبعد أن اجتازت المرأة، التي لم يكشف عن اسمها، مسارات القطارات قفزت إلى المنصة رقم 6 في محطة قطارات دادار في مومباي، في اللحظة التي وصل فيها القطار، الذي صدمها بالفعل.

وأظهرت لقطات الفيديو، التقطت بواسطة كاميرا مراقبة في الساعة 11 مساء الأحد، المرأة وهي ملقاة على حافة المنصة، فيما القطار يمر ويصدمها ويجرها بضعة مترات خصوصا وأن الجزء السفلي من جسمها ظل عالقا في الفجوة بين القطار والمنصة.

وعندما توقف القطار بعد أن علم سائقه بالحادثة، اندفع نحو 8 رجال، بعضهم من المسافرين الذين ينتظرون قطاراتهم، نحو المرأة التي لم يكشف عن اسمها، وتمكنوا من إخراجها من الفجوة وتحريرها.

وهرع مسؤول محطة القطارات إلى منطقة الحادث، وعرضوا نقلها إلى العيادة لتلقي العلاج، لكنها رفضت، حيث كانت إصابتها طفيفة، وأكملت طريقها بشكل طبيعي إلى منصة أخرى داخل المحطة.