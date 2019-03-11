يظهر الفيديو الذي انتشر على تويتر الأسلوب والتقنية غير العادية ولا المعهودة في كيفية تقطيع الأناناس وتناوله، بحسب ما ذكر موقع قناة "فوكس نيوز" الإخباري.

وأشار الموقع إلى الفيديو اجتاح منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بعد عرضه، وكانت التعليقات أكثر غرابة ربما من الطريقة.

بداية يظهر الفيديو امرأة وهي تقتطع شرائح الأناناس بواسطة السبابة والإبهام ومن دون استخدام السكين، بسهولة منقطعة النظير.

وبعد نشر الفيديو على تويتر مساء الأحد، حقق أكثر من 393 ألف إعجاب وأكثر من 159 ألف إعادة تغريد وتحدث عنه أكثر من 167 ألف شخص.

غير أن التعليقات كانت أكثر غرابة وكأن أصحابها أصيبوا بالصدمة، ومن بينهم كتبت "زينب" تقول "حياتي كلها كذبة"، وكتب آخر، "لقد اشتريت حبة أناناس لأتأكد من صحة الفيديو".

ومن التعليقات البارزة ما كتبه توني برونو حيث علق قائلا "الآن سترفع الأسواق المحلية الأسعار (سعر الأناناس) عندما يعلقون على الفاكهة شعار ’قشر وكل‘ على طول".

وقام الآلاف بتجربة الطريقة الجديدة في أكل الأناناس، وحقق بعضهم نجاحا فيما أخفق آخرون.

وقال بعض من أخفقوا، مثل شخص يطلق على نفسه اسم "بيريت"، إنه حاول أكل الأناناس مستخدما نفس الطريق لكن "الخبر مفبرك.. لقد آذيت أصابعي واتسخ المطبخ.. ربما تنجح الطريقة لكن من دون فائدة ترجى".

وقال آخر إنه لا بد أن تكون حبة الأناناس ناضجة حتى تنجح الطريقة، وكتب ثالث "الكثير الكثير من الألم.. وأشواك الأناناس ليست للزينة".

ومن الواضح أن الجدل بشأن طريقة تقشير والتهام الأناناس ستظل مثار جدل واسع بين من يعشق تناول هذه الفاكهة ذات الطعم الحلو.