فقد أظهرت كاميرا مراقبة من الرصيف المقابل رجلا يسير بهدوء من أمام مبنى في شارع "ستوك نيونغتون هاي ستريت" في هاكني شرقي لندن أمس الأحد.

وبعد لحظات قليلة على اجتيازه أحد المقاهي، رصدت كاميرا المراقبة سقوط كتلة ضخمة من الطوب من أعلى المبنى الذي كان يمر من أمامه وتبعها كتلة من الغبار.

وبحسب التقارير، فقد سقط جزء من حائط في أعلى البناية بفعل الرياح الشديدة، مشيرة إلى أن أحدا لم يصب بأذى جراء الحادث.

ووفقا لفرقة الإطفاء في العاصمة البريطانية، فإنه لم يصب أي شخص في الحادث، لكن عملية إزالة الركام والأنقاض استغرقت زهاء ساعتين.

وعلقت الصحف على حادث سقوط الطوب بعد مرور الرجل من أمام المبنى بالتعليق على "كونه محظوظا للغاية".

وقالت إنه ينبغي أن يشتري ورقة يانصيب لكونه محظوظا فلربما ربح مبلغ كبيرا من المال بعد أن نجا بحياته.

وكانت امرأتان نجتا في وقت سابق قبل ثوان من انهيار سقالة في شارع كينسنغتون بقعل الرياح الشديدة التي اجتاحت بريطانيا الأسبوع الماضي.