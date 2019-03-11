وقال مدير المعرض عبد الله الكناني في مؤتمر صحفي الأحد، إن الافتتاح الرسمي سيكون يوم الأربعاء 13 مارس، بينما يفتح المعرض أبوابه للجمهور في اليوم التالي.

وعلى مدى 10 أيام يقدم المعرض المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض 500 ألف عنوان كتاب في شتى مجالات الفنون والآداب والمعرفة.

وقال الكناني إن مملكة البحرين ستكون ضيف شرف المعرض، وتقدم 13 فعالية متنوعة تعبر عن ثقافتها وتراثها.

ويشمل البرنامج العام للمعرض 200 فعالية من بينها 62 ندوة ومحاضرة وأربع مسرحيات و18 فيلما قصيرا، كما يتم تكريم مجموعة من السينمائيين السعوديين.

وسبق الكشف عن تفاصيل معرض الرياض الدولي للكتاب إعلان وزارة الإعلام نتيجة "جائزة الكتاب" لهذا العام والتي تبلغ قيمتها نصف مليون ريال.

وفاز بالجائزة في فرع الكتب الدينية والاجتماعية والقانونية كتاب "معرفة خطوط الأعلام في المخطوطات العربية" لمؤلفه محمد بنعبد الله السريع، وفي فرع الكتب التربوية والنفسية فاز كتاب "قيادة التدريس الاحترافي" للمؤلفين صالح النفيسة ومحمد النذير، وفي فرع الدراسات اللغوية والنقدية فاز كتاب "التفكير واللغة والتفاعل النفسي" لمؤلفه عبد الله بن محمد المفلح، وفي فرع السرد فازت رواية"زهور فان غوخ" للكاتب مقبول العلوي.

وحصد حسن الصلهبي جائزة الشعر عن ديوانه "المخبوء في خد القناديل".