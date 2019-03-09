وأظهر مقطع فيديو جرى تسجيله بكاميرا المراقبة التي كانت مثبتة في المحل، سيلا غزيرا من الماء وهو يتدفق من الحوض الذي انكسر الزجاج في أسفله.

وذكرت مصادر محلية، أن حوض السمك جرى تركيبه على الجدار قبل يومين فقط من الحادث، وهو ما يعني أن تثبيته لم يجر على نحو سليم.

ولم تكن في الحوض أي أسماك، ساعة الحادث، لأنه كان جديدا في المقهى، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم يصب الرجلان اللذان كانا في المحل بأي جروح، كما لم يكن في المكان أي أطفال، لكن الأضرار المادية تراوحت بين 6 آلاف و7 آلاف يورو.

وقال صاحب المحل إن المقهى الذي يقع في مدينة نيكسيك لن يحصل على حوض مائي جديد، لأن الشركة اشترته بدورها من جهة ثالثة.