وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مجموعة من المسلحين وصلت في شاحنة نقل ودخلت نادي "لا بلايا" في بلدة سالامانكا، بعد منتصف الليل، وبدأوا في فتح الرشاشات على الزبائن والموظفين.

ويعيش في سالامانكا حوالي 143 ألف نسمة، وتقع إلى الشمال الغربي من العاصمة مكسيكو سيتي.

وأفاد شهود عيان بوقوع فوضى كبيرة بالمكان لدى تدافع مرتادي النادي إلى الخارج في محاولة للنجاة بحياتهم، بينما اختفى المسلحون.

وطوقت قوات الشرطة المكسيكية المكان وأجرت عملية تفتيش للنادي والمناطق المحيطة، دون العثور على مشبه بهم محتملين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة للحصول على الرعاية الطبية.

ولم يتضح الدافع وراء المجزرة، لكن عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات في المكسيك عادة ما ترتكب مثل هذه الجرائم فيما بينها.