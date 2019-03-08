وقال المحامي ماتيا مورلا لقناة "كنالي تريسي" أن "لماردونا 3 أولاد في كوبا، هو على اتصال بهم".

وتأكيد الأبوة لهؤلاء الأولاد، يعني أن بطل مونديال 1986 البالغ من العمر 58 عاما اعترف رسميا حتى الآن بأبوته لثمانية أولاد، وهو الذي عرف خلال حياته نزاعات قضائية لمطالبته الاعتراف بالأبوة.

وكانت ابنته جيانينا، البالغة من العمر 29 عاما، سعيدة بهذا الخبر، حيث قالت على "إنستغرام": "3 آخرون وسيكون لديك فريق من 11. هيا، يمكنك أن تفعل ذلك!".

جيانينا وأختها دالما (31 عاما) على خلاف مع مارادونا، بعدما قررتا الوقوف إلى جانب والدتهما كلوديا فيلافان في معركتها القضائية التي حصلت في أعقاب تفكك زواجهما الذي دام من 1984 حتى 2003.

وقال مورلا إن مارادونا لن يطعن في دعوى الأبوة في كوبا، حيث خضع لاعب كرة القدم السابق بشكل متقطع لعلاج من إدمان الكوكايين بين عامي 2000 و2005، موضحا: "حتى الآن لم يتم الاعتراف بهم، لكن دييغو سيتحمل مسؤولية ما عليه تحمل مسؤوليته".

وكشف مورلا الذي يظهر حسابه على "تويتر" أنه أمضى جزءا من شهر يناير الماضي في هافانا: "لقد رفعت الدعوى (الأبوة من قبل الوالدة)، لكن باحترام كبير".

ونفى مارادونا لسنوات أن يكون لديه أي أطفال غير بنتيه من فيلافان، لكنه اضطر على الاعتراف بدييغو جونيو (32 عاما) ويانا (22 عاما) بعد معركة قضائية طويلة مع والدتيهما.

والولد الخامس، دييغو فرناندو البالغ من العمر 6 سنوات، كان من علاقة حديثة مع الأرجنتينية فيرونيكا أوخيدا.

ويعمل مارادونا، الذي يعد على نطاق واسع أفضل من لمس كرة القدم في التاريخ، حاليا كمدرب لفريق الدرجة الثانية المكسيكي دورادوس دي سينالوا.