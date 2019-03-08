واستغلت الفتاة، التي كانت معها صديقتها على ما يبدو، انخراط السيدة في الصلاة، وسحبت الحقيبة الموضوعة إلى جوار "الضحية" أثناء سجودها.

وسرعان ما غادرت الفتاة المسجد لتلحق بزميلتها بعد السرقة، لكنها لم تلحظ أن كاميرا مراقبة مثبتة داخل المسجد رصدت جريمتها كاملة.

وقالت ماجي سمير التي نشرت الفيديو على موقع "فيسبوك"، الخميس، إنها حصلت عليه من صديقتها، التي وصلتها اللقطات من قريب لها يعمل في المسجد.

وكشفت ماجي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الواقعة التي تعود إلى نحو 10 أيام، حدثت في مسجد بمنطقة سيدي بشر، شرقي الإسكندرية.

وسجل الفيديو انتشارا كبيرا على منصات التواصل، وسط حالة من الدهشة لجرأة الفتاة اللصة على السرقة من مسجد مليء بالمصليات، وسط مطالبات بالقبض على الفتاتين وتقديمهما للعدالة.