وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن 3 لصوص تم اعتقالهم بعدما سرقوا أجهزة تزيد قيمتها عن 50 ألف دولار في غضون أسبوعين فقط.

وفي الفيديو الذي نشرته الشرطة، حاول المشتبه فيهم الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و24 سنة، أن يلوذوا بالفرار على متن دراجات نارية، في ساعة مبكرة من الصباح.

وظل عنصران من العصابة الإجرامية خارج المحل فيما كان الثالث بداخله، لكن وصول الشرطة أربك مخطط الجريمة فحاول الجميع أن يهرب.

واضطر عناصر الأمن إلى استخدام سلاح الصعق خلال عملية التوقيف، واعترف المعتقلون بارتكاب جريمة السرقة في أغسطس الماضي.

ودانت محكمة في لندن أفراد العصابة الثلاثة بسنتين ونصف السنة سجنا لكل متهم، فيما أضافت 8 أشهر أخرى إلى أحدهم بسبب حيازته للمخدرات أثناء الاعتقال.