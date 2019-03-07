وبدأ الفيديو بلحظة رفع الطرحة عن وجه العروس التي وقفت في هدوء وخجل بجوار عريسها، الذي أطعمها قطعة من الحلويات في فمها، وبدأ أن الأمور تسير على ما يرام.

وعندما جاء دور العروس لـ"ترد الجميل"، حاولت مداعبة العريس بطريقتها الخاصة لكنها لم تحسب جيدا حساب ما فعلته،

فعندما قرب العريس فمه من قطعة الحلوى أبعدتها في مداعبة عنه، لكن العريس انفجر غضبا وصفع زوجته بشدة أمام الجميع، لدرجة أنها سقطت بقوة على مقعد خلفها.

وانقلبت الأجواء رأسا على عقب في حفل الزفاف، إذ تحولت نظرات الحب والإعجاب إلى صدمة وغضب بدت واضحة على وجه العروسين، اللذين راحا يتحدثا مع أشخاص بجوارهما، يبدو أنهم من الأقرباء.

وهاجم رواد شبكات التواصل سلوك العريس الذي لم يكشف عن اسمه، وقال أحدهما إن الرجل يجب أن يتلقى دروسا في الأخلاق وحقوق الإنسان، ويجب أن تطلب العروس الطلاق من العريس الذي يتم زفافه عليها.

وبحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، فيعتقد أن الفيديو صور في إحدى دول آسيا الوسطى، لكن لم يعرف متى وأين تم حفل الزفاف، وماذا إذا ظل العروسان مع بعضهما البعض.. أم انفصلا.