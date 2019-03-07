وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن "ماكدونالدز" طرح شموعا معطرة أطلق عليها اسم "ماكاس ران"، برائحة "تشيز برغر".

وقالت الصحيفة: "يمكن كذلك إضافة رائحة لحم البقر أو البصل أو المخلل أو الجبن، للأشخاص الذين يحبون هذا النوع من الروائح".

وسيكون بإمكان محبي الشموع الاستمتاع برائحة "تشيز برغر" لمدة 30 ساعة في بيوتهم، إذا استخدموا شمعة "ماكدونالدز" الجديدة.

وأثارت الشمعة استغراب بعض الأشخاص الذين قالوا إنهم لا يحبون أن تكون رائحة الطعام مسيطرة على بيوتهم، فيما قال آخرون إنهم كانوا في الحاجة إلى هذه الشموع، على اعتبار أنهم لا يملون الرائحة الطيبة لذلك البرغر.

وكانت شركة "ماكدونالدز" طرحت منتوجا مماثلا، في شهر يناير الماضي، ولكن برائحة المرق.