وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صورا لتمساح يتجول في الشارع العام، وقالوا إنه تمكن من تجاوز الحدود الأمنية والهروب من حديقة الحيوانات بالجيزة.

وأثارت هذه الأنباء مخاوف سكان المنطقة، وانتقادات عدة، وذلك بسبب الخطورة التي يشكلها الحيوان على سلامتهم.

ولم يتأخر رد الحكومة المصرية كثيرا، حيث نشرت بيانا توضح فيه حقيقة ما يتم تداوله.

وقال بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن الصور "غير صحيحة" وإن الأنباء لا تستند إلى أي مصدر رسمي، مشددا على أن جميع الحيوانات في الحديقة تخضع لعمليات تأمين ورقابة مكثفة، وفق ما نقل موقع "مصراوي".

وتابع البيان: "كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة حالة من الذعر بين المواطنين".

ونقلت بوابة "فيتو" المصرية عن وزارة الصناعة قولها إن الحديقة تضم 70 تمساحا من مختلف الأعمار، من مراحل حديثي الولادة وتماسيح صغيرة وأخرى كبيرة، مضيفة "كلها لا تزال داخل الحديقة".

كما طالبت الوزارة جميع وسائل الإعلام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية.. قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.