وجرى نشر المقطع الترويجي لآخر موسم من المسلسل الشهير، الثلاثاء، على موقع يوتيوب، وحقق أكثر من 15 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وقال موقع "فايس" إن الإعلان الترويجي، البالغة مدته دقيقتين، لا يكشف الكثير من الأسرار عن الموسم الجديد للمسلسل، حيث اختارت الشركة المنتجة أن تطبع عليه الكثير من الغموض، لتشويق المشاهدين.

فيما ذكر موقع "إكسبريس" أن تصوير مشاهد الموسم الأخير من المسلسل جرى في دول عدة، مثل كرواتيا وآيسلندا وأيرلندا الشمالية، مشيرا إلى أن عدد حلقاته لن يتجاوز 6.

ومسلسل "صراع العروش" من إنتاج شركة "إتش بي أو" التابعة لشركة "إيه تي آند تي".

وذكرت الشركة أن عرض الموسم الأخير سيبدأ في أبريل المقبل، وبالتحديد يوم 14.

ويعد المسلسل الذي نال عدة جوائز إيمي، الأكثر مشاهدة من بين الأعمال الخاصة، إذ يتابعه أكثر من 30 مليون مشاهد في الولايات المتحدة، وله ملايين المعجبين في مختلف أنحاء العالم.